Schwetzingen. (pri/mare) Zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A6 kam es am Sonntagnachmittag im Bereich der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen. Nach ersten Informationen kam offenbar der Fahrer eines Hyundai SUV in der Auffahrt von der Bundesstraße B36 kommend auf nasser Fahrbahn ins Rutschen, ein nachfolgender VW-Scirocco konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den SUV auf. Die beiden Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Während den Rettungsarbeiten war die Auffahrt von der B36 kommend auf die A6 in Richtung Heilbronn für etwa 40 Minuten voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.