Rimbach/Wald-Michelbach. (pol/fjm) Sieben Motorradfahrer sind am Sonntagmittag von Beamten der Polizei Heppenheim und Wald-Michelbach angehalten und verwarnt worden. Die Zweiradfahrer hatten sich laut Polizeiangaben nicht an das bestehende Streckenverbot für die L3409, Zotzenbach-Kreidach und die Kreidacher Höhe gehalten.

Für den unerlaubten Ausflug mussten die Kontrollierten zwanzig Euro Bußgeld zahlen. Die Polizei will die Kontrollen gerade in den Sommermonaten an diesen Strecken fortsetzen.