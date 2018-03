Reilingen. (pol/mün) Polizisten entdeckten in der Nacht zu Freitag auf einem Kreisverkehr in Reilingen frische Unfallspuren. Ein Autofahrer war komplett über den Kreisel an der Landesstraße L546/Hauptstraße gefahren und hatte ein Verkehrsschild sowie die Grünanlage demoliert. Dort fanden die Beamten gegen ein Uhr dann auch ein Kennzeichen, das bei dem Unfall abgefallen war.

Bei der Fahndung konnte das Auto in einer Parkbucht zwischen Reilingen und St. Leon-Rot entdeckt werden. Am Steuer des Fiat saß eine 31-Jährige Frau, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Das Auto wies erhebliche Beschädigungen auf, zudem war ein Vorderreifen platt.

Die Fahrerin wurde festgenommen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro, der Schaden am Kreisel beläuft sich auf weitere ca. 1.500 Euro.