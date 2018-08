Reilingen. (pol/rl) Einen Unfall verursachte am Sonntagvormittag eine betrunkene 21-jährige Frau in Reilingen. Die Fahrerin war ohne Wissen des Halters in seinem BMW unterwegs und stieß bereits nach wenigen Metern Fahrt in der Hockenheimer Straße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Anschließend fuhr sie weiter.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet, hielten die Unfallverursacherin an und fest, bis die Polizei kam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besaß. Sie musste eine Blutprobe abgeben und kam dann wieder auf freien Fuß.

Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt.