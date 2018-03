Heppenheim. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag gegen 16.43 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein Streit unter Mietern im Heppenheimer Ortsteil Erbach gemeldet. Dort soll in einem Mehrparteienwohnhaus ein 52-jähriger Mann seine Nachbarn in deren Wohnung eingesperrt und gewarnt haben, diese zu verlassen.

Die eingesperrten Bewohner konnten ihre Wohnung allerdings über ein Fenster im ersten Obergeschoss verlassen und sich zu den mittlerweile eingetroffenen Polizeikräften begeben.

Der 52-jährige Aggressor konnte beim Verlassen des Wohnhauses durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste ein Abschnitt der Landesstraße L3120 für runde eine Stunde abgesperrt werden.