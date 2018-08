Bergstraße/Heppenheim. (pol/rl) Eine Betrügerbande hat am Samstag bei einem 62 Jahre alten Hausbesitzer in der Gräffstraße mit "günstigen" Reparaturarbeiten am Dach zunächst 1700 Euro ergaunern können. Um "Nachzahlungen" in Höhe von weiteren 600 Euro abzuholen, erschienen drei von ihnen am Montagnachmittag wieder bei dem 62-Jährigen. Hier wurden sie von zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten empfangen, die die Männer im Alter zwischen 24 und 27 Jahren verhafteteten.

Zudem wurde das "Handwerker-Fahrzeug" der Gauner in der Werlestraße aufgespürt, in dem vier weitere Mitglieder der Bande warteten. In dem Bus waren Dachrinnen sowie typisches Dachdecker-Werkzeug deponiert. Die Gauner sind mit einem türkisfarbenen Bus mit polnischen Kennzeichen "TOP-01230" unterwegs.

Für das zu erwartende Strafverfahren mussten die Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

Die Heppenheimer Ermittlungsgruppe geht davon aus, dass die Männer auch schon bei anderen Hausherren vorgesprochen haben. Die Polizei sucht daher nach weiteren Betroffenen oder Zeugen, die die Bande gesehen haben.

Wem diese Dienstleistungen angeboten wurden oder wer für Leistungen am Dach überzogene Rechnungen erhielt, die bar bezahlt werden mussten, sollte sich bei der Polizei melden. Die Polizei nimmt unter der 06252/7060 alle Hinweise zu den sogenannten "Dachhaien" entgegen.

Die Polizei rät:

> Fremden gegenüber sollten Sie bei Haustürgeschäften misstrauisch sein.

> Lassen Sie Reparaturarbeiten am Haus von seriösen Handwerksbetrieben durchführen.

> Informieren Sie sich bei der Polizeilichen Beratungsstelle unter der 06151/969-4030

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrügern gibt es unter www.polizei-beratung.de.