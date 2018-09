Plankstadt. (pol/rl) Im Kreuzungsbereich der Schwetzinger- und Ladenburger Straße kam es am Donnerstag kurz vor 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden der Motorradfahrer wie auch sein Mitfahrer verletzt. Sie kamen nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den Notarzt in Heidelberger Krankenhäuser.

Verursacht hatte den Crash eine 19-jährige Autofahrerin aus Plankstadt, die beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Yamaha-Fahrers nicht beachtet hatte.

An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro und wurde nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die 19-Jährige, an deren Auto ebenfalls Schaden von mehreren hundert Euro entstand, sieht einer Anzeige entgegen.