Plankstadt. (pol/mare) Am Samstag um 3.25 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zwei Männer beobachtet werden, die sich in Plankstadt auf einem Baustellengelände in der Schwetzinger Straße zu schaffen machten. Das berichtet die Polizei.

Die beiden jungen Männer verschafften sich demnach über den Bauzaun Zutritt zum Gelände und stahlen dort mehrere Kabelrollen. Die sofort verständigten Beamten nahmen einen 18-Jährigen noch auf der Baustelle fest, seinem Komplizen gelang jedoch Flucht.

In Tatortnähe fanden die Beamten das Auto der Täter. Hier waren schon Kabelteile und Rollen sowie Baustellenequipment eingeladen worden. Das Fahrzeug und das Diebesgut wurden sichergestellt. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun gegen die zwei Männer wegen Einbruchs.