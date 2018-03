Plankstadt. (pol/rl) Zu zwei Einbrüchen in ein Gartenhaus im Bereich des Rübäcker Weges kam es am vergangenen Wochenende. Laut Polizeibericht fand der erste Einbruch in der Nacht zum Samstag statt. Hier wurde das Vorhängeschloss geknackt und ein Elektronikartikel aus dem Haus gestohlen.

Am Sonntag kam es zu einem weiteren Einbruch, der jedoch abgebrochen wurde. Vermutlich gegen 22.45 Uhr versuchte der Täter wieder einzubrechen, brach sein Vorhaben jedoch aus unbekannten Gründen ab und flüchtete ohne Beute.

Ersten Hinweisen zufolge soll es sich um einen Mann mit normaler Statur handeln, der zur Tatzeit mit einem hellen Parker inklusive Kapuze, dunklen Adidasschuhen mit drei weißen Streifen, einer dunklen Wollmütze und einem dunklem Schal bekleidet war.

Möglicherweise gehen beide Einbrüche auf das Konto des gleichen Täters. Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der 06202/288-0 zu melden.