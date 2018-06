Oftersheim. (pol/rl) In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter über ein aufgebrochenes Fenster in das Büro eines Hotels in der Hockenheimer Straße ein. Wann genau ist nicht bekannt. Mit einem vorgefundenen Schlüssel öffneten die Einbrecher den Tresor und erbeuteten daraus mehreren Tausend Euro Bargeld. Gegen 0 Uhr verließen die Täter das Büro wieder.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der 06202/2880 zu melden.