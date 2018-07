Neustadt an der Weinstraße. (dpa) Ein Pferd hat den Fahrer eines Liegerades in der Nähe von Neustadt verletzt. Der Mann fuhr am Montag auf einem kombinierten Weg für Fußgänger und Radfahrer entlang einer Landstraße und kam zwei Reiterinnen entgegen, wie die Polizei mitteilte.

Als die Reiterinnen merkten, dass der Weg zu eng ist, wendeten sie mit ihren Pferden, um in ein Feld zu reiten. Doch der Fahrer des dreirädrigen Liegerades, der Musik hörte, näherte sich schneller als erwartet. Als er auf Höhe des Hinterlaufs eines Pferdes war, brach dieses aus und traf den Radler.

Der Mann stürzte eine kleine Böschung hinunter und zog sich leichte Blessuren an einem Knöchel und den Armen zu. Das Pferd wurde ebenfalls leicht verletzt.