Neulußheim/Hockenheim. (pol/lyd) Am frühen Mittwochnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass in Neulußheim verdächtige Personen unterwegs seien, die Spenden für Menschen mit Behinderung sammelten.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Kunden eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Sägewerk" sich gegen 14.30 Uhr an den Filialleiter gewandt und ihm die Spendensammler mitgeteilt, woraufhin dieser die Polizei informierte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife hatten sich die drei Personen bereits in einem schwarzen BMW mit französischen Kennzeichen von der Örtlichkeit entfernt.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung wurde bekannt, dass zwischenzeitlich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Hockenheim wiederum Spendensammler aufgetaucht seien. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten durch eine Polizeistreife schließlich zwei Personen festgestellt werden, die an der Ecke Lußheimer Straße/Herderstraße in einen schwarzen BMW mit französischen Kennzeichen einstiegen und gerade wegfahren wollten.

Sie wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Zur weiteren Überprüfung ihrer Personalien wurden die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren zum Polizeirevier Hockenheim gebracht.

Bei der weiteren Überprüfung des BMW wurde festgestellt, dass dieser zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Inwiefern die beiden Männer tatsächlich unberechtigterweise Spenden sammelten, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Der schwarze BMW wurde in Verwahrung genommen.

Zeugen, die Hinweise geben können sowie Geschädigte, die den Männern eine Spende überlassen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter Telefon 06205/2860-0, zu melden.