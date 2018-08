Heßheim. (dpa-lrs) Nach dem Gefahrstoffunfall auf einer Mülldeponie in Heßheim ist ein zweiter Mann gestorben. Nach der Obduktion der Leiche am Montag sei die genaue Todesursache jedoch noch unklar, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige war nach dem Vorfall am 21. August schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Durch den Unfall war bereits ein Arbeiter auf der Deponie an Vergiftung gestorben. Eine Obduktion der Leiche hatte als Todesursache inneres Ersticken ergeben.

Auf dem Gelände war ein zunächst unbekannter Stoff ausgetreten, die Flüssigkeit wurde in einem Auffangbecken gesichert. Ein Schnelltest hatte ergeben, dass der Unfall wohl von Blausäure und Schwefelwasserstoff verursacht worden war.