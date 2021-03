Mörlenbach. (pol/make) Ein grauer Mazda mit dem Kennzeichen HP-EP 613 ist am letzten Wochenende in der Fürther Straße, Nähe der Einmündung Mittelweg gestohlen worden. Das Auto wurde laut Polizeiangaben am Samstagabend, 22 Uhr, vor dem Haus geparkt.

Am frühen Sonntagmorgen ist der Diebstahl des 25.000 Euro teuren Wagens bemerkt worden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu kontaktieren.