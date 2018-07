Mörlenbach. (pol/mare) Das Schulprojekt "Walk of Art" in der "Alla Hopp"-Anlage in der Schulstraß, wurde dermaßen mit einem schwarzen Stift beschmiert, dass es letzte Woche ausgetauscht werden musste. DAs bericchtet die Polizei.

Die bunte Holzskulptur wurde durch ein ähnliches Exponat ersetzt. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt auch, ob hinter den Schmierereien eine politische Motivation steckt und bittet um Hinweise unter Telefon 06252/7060.