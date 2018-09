Mörlenbach. (pol/rl) Am Montag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße B38 am Ortsausgang Mörlenbach in Richtung Rimbach zu einem Auffahrunfall. Ursache war ein Fahrzeug, dass eine so dichte Nebelwolke erzeugt hatte, sodass zwei nachfolgende Fahrzeuge ausweichen und stark abbremsen mussten.

Bei dem folgenden Auffahrunfall der beiden Fahrzeuge entstand 3000 Euro Sachschaden. Bisher ist nicht bekannt was für ein Fahrzeug die Nebelwolke verursacht hat.

Zeugenaussagen und Angaben zum Kennzeichen des unbekannten Fahrzeugs erbittet die Polizeistation in Heppenheim unter der 06252/7060.