Mannheim/Hockenheim. (pol/van) Bei zwei Unfällen am Dienstag haben sich zwei Radfahrerinnen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

An der Kreuzung Kelten-/Alemannstraße in Mannheim fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Rad offenbar verbotswidrig den parallel zur Alemannstraße verlaufenen Radweg. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Peugeot-Fahrerin. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn zog sich die Radlerin schwere Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten.

In Hockenheim soll eine 18-Jährige - ohne von ihrem Fahrrad abzusteigen - den Fußgängerüberweg in der Oberen Hauptstraße passiert haben. Gleichzeitig näherte sich ein 54-jähriger Autofahrer, der nach Angaben der Polizei aufgrund geparkter Fahrzeuge die Fahrradfahrerin nicht rechtzeitig erkennen konnte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste der Autofahrer die junge Frau, die sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Die polizeilichen Überprüfungen sind aktuell noch nicht abgeschlossen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621/174-4045, zu melden.