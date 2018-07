Mannheim. (pol/jeu) Ein stark alkoholisierter Mann griff einen Polizisten am Freitagabend um 20 Uhr am Hauptbahnhof Mannheim an. Und zwar auf so aggressive Weise, dass dieser sein Pfefferspray einsetzen musste, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann fuhr zuvor in einem Zug von Frankfurt nach Ulm. Dort war er in Streit mit einem anderen Fahrgast geraten. Ein Polizeibeamter wurde verständigt. Der alkoholisierte Mann beleidigte den Beamten mehrfach, sodass er gebeten wurde, mit auf das Polizeirevier zu kommen.

Auf dem Bahnsteig soll der Beschuldigte den Beamten unvermittelt angegriffen und ihm einen Schlag auf die Brust versetzt haben. Der Polizist setzte daraufhin das Pfefferspray gegen den Mann ein.

Verständigte Beamte des Bundespolizeireviers Mannheim nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Über den Bereitschaftsstaatsanwalt wurde durch den Bereitschaftsrichter die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.