Mannheim. (pol/rl) Einen größeren Marihuana-Handel soll ein 24-jähriger Deutscher betrieben haben. Seit mindestens Mitte April soll der junge Mann in Mannheim und Ludwigshafen einen größeren Kundenstamm aufgebaut haben. Mit dem Handel soll er sich seinen Lebensunterhalt und den eigenen Marihuana-Konsum finanziert haben.

Aufgeflogen ist der 24-Jähriger bei einer Polizeikontrolle in der Lindenhofunterführung am Mannheimer Hauptbahnhof am vergangenen Freitagnachmittag. In seinem Rucksack fanden die Beamten rund 200 Gramm Marihuana. Bei der nachfolgenden Durchsuchung seiner Wohnung in Ludwigshafen fand die Polizei weitere 208 Gramm Marihuana. Neben den Drogen hatte er einen nach dem Waffengesetz verbotenen Schlagring und ein Einhandmesser bereitgelegt.

Am Samstag darauf wurde gegen den 24-Jährigen Haftbefehl erlassen: Der Vorwurf: bewaffnetes unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und bestehende Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.