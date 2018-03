Speyer. (dpa-lrs) Eine Frau ist am Mittwoch auf offener Straße in der Innenstadt von Speyer mit einem Luftgewehr beschossen worden. Die 35-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Gegen 10.30 Uhr hörte die Frau einen lauten Knall. Daraufhin stellte sie fest, dass in ihrer Jacke ein Loch war. Die gerufene Polizei fand später ein Diabolo-Geschoss in der Jacke.

Die 35-Jährige gab an, in einer Wohnung einen Mann am Fenster gesehen zu haben. Und tatsächlich: Ein 20 Jahre alter Mann wurde als Täter identifiziert; er hatte den Schuss aus dem Fenster heraus abgegeben.

Er stand unter dem Einfluss von Drogen. In der Wohnung fanden die Beamten nach der Tat am Mittwoch außer dem Luftgewehr auch weitere Waffen wie mehrere Messer, ein Schlagring und ein Beil.

Zu seinem Motiv für den Schuss habe der aggressive Mann keine Angaben gemacht. Er wurde schließlich von der Polizei gefesselt.