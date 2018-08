Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Foto: dpa

Ludwigshafen. (dpa) Ein Mitarbeiter des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen hat sich während der Arbeit mit ätzender Natronlauge verletzt. Bei Reinigungsarbeiten habe er sich am Dienstagabend versehentlich mit der Flüssigkeit benetzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Konzern mit.

Natronlauge ist eine farblose Flüssigkeit, die für die Herstellung vieler chemischer Produkte und Reinigungszwecke genutzt wird. Sie kann schwere Hautverätzungen und Augenschäden verursachen.