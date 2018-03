Ludwigshafen (dpa-lsw) - Vier ältere Frauen sind nicht auf den Enkeltrick reingefallen, weil sie rechtzeitig Verdacht geschöpft haben. Am Mittwochmittag kam es in Ludwigshafen zu vier Betrugsversuchen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Betroffen waren vier Frauen im Alter von 76, 80, 86 und 87 Jahren. Sie erkannten den Angaben zufolge jedoch den Betrugsversuch und informierten die Polizei. Ein Schaden entstand nicht.