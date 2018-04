Lorsch/Weiterstadt. (pol/van) Ein tatverdächtiger Bettler ging der Polizei am Mittwochnachmittag ins Netz. Wie die Polizei berichtet, gaukelte ein Unbekannter bereits am 26. März auf der Rastanlage Lorsch West der A67 einem 29-Jährigen vor, er sei bestohlen worden und benötige nun dringend Geld für seine Heimfahrt nach Irland. Der 29-Jährige hatte Mitleid mit dem Mann und ließ sich dazu überreden, dem Bettelnden 900 Euro auszuhändigen. Der Betrogene merkte sich damals weder die Personalien des Mannes noch dessen Autokennzeichen.

Am gestrigen Mittwoch bemerkte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen an der A5 auf der Rastanlage Gräfenhausen nun einen Mann, auf den die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte. Er war, wie sich anschließend herausstellte, erneut dabei, unter einem Vorwand nach Geld zu betteln. Der angesprochene Autofahrer gab gegenüber den Ordnungshütern später an, dass ihm der Mann zuvor erzählte, sein Gepäck sei gestohlen worden. Auch diesmal sollte Geld für die angebliche Heimreise erbettelt werden.

Die Polizei nahm den 33-jährigen Mann daraufhin fest. In seiner Hosentasche stellten die Polizisten zudem 520 Euro sicher. Wie sich im Rahmen der weiteren Überprüfungen herausstellte, lag gegen den 33-Jährigen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Betruges vor, weil er im September 2017 in sechs Fällen betrügerisch fast 1500 Euro erbettelt hatte.

Der Festgenommene wird am heutigen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt.