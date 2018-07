Laudenbach. (pol/mare) Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr kam es in Laudenbach zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Laut Polizeibericht gab es zwei Verletzte.

Ein 26-jähriger Seat-Fahrer fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Hemsbach und wollte in Höhe der Rathausstraße in die Kirchenstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er einen 18-Jährigen Motorradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der 18-jährige Biker sowie seine 17-jährige Mitfahrerin stürzten zu Boden. Beide wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das Auto und die 125ccm Aprilia wurden bei dem Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ob der Motorradfahrer zu schnell war, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim.