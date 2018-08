Laudenbach. (pol/mare) Am Montagabend gegen 23.55 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Laudenbach ein Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Das berichtet die Polizei.

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Nissan auf der Hauptstraße aus Hemsbach kommend in nördlicher Richtung. Auf Höhe des Ginsterweges kam er plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Renault Scenic. Der Renault wiederum wurde gegen einen Opel Zafira geschleudert.

Durch den ersten Aufprall wurde das Auto des Unfallverursachers zur Seite geschleudert und streifte einen weiteren Renault. Der Nissan des 37-Jährigen kippte daraufhin um auf die linke Seite. Der schwer verletzte Fahrer konnte aus seinem Auto klettern und wurde vom DRK in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 37-Jährige betrunken war. Die Feuerwehr Laudenbach war mit 16 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Der demolierte Nissan Juke wurde abgeschleppt. Durch eine hinzugerufene Fachfirma wurde die mit Getriebeöl beschmutzte Fahrbahn gereinigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro.