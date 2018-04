Landau. (dpa) Ein zunächst herrenloser Hund hat die Polizei vor dem Möbeldiscounter "Bingo" in Landau in Schach gehalten. Das Tier irrte Freitagnacht auf dem Parkplatz herum und ließ sich nicht einfangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erst einem Diensthundeführer sei es gelungen, ihn mit einem Tierfanggerät festzuhalten. Der Hund wurde zunächst ins Tierheim gebracht. Am Samstag meldete sich schließlich sein Halter. Er gab an, dass seine Tochter den Hund beim Einkaufen vergessen hatte.