Lampertheim. (pol/mare) Am Freitagabend gegen 18 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Bergstraße ein Brand in der Klärwerkstraße in Lampertheim gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Vor Ort wurde festgestellt, dass es auf einer Grünfläche zwischen mehreren Gebäuden aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen war. Aufgrund der Trockenheit breiteten sich die Flammen schnell aus, sodass durch das Feuer die Außenfassaden einer Lagerhalle des Wertstoffhofs und eines Imbissbetriebs beschädigt wurden.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Lampertheim und der Werksfeuerwehr BASF mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften konnten weitere Schäden an den Lagerhallen verhindert werden. Vorsorglich wurde ein DRK-Rettungswagen bereitgestellt.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.