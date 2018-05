Lampertheim. (pol/mare) Drei Autoaufbrecher wurden Freitagnacht auf frischer Tat ertappt. Und der Anwohner ging rabiat vor - nämlich mit einer Machete, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem der 39 Jahre alte Anwohner in der Baumgartenstraße am frühen Freitag gegen 1.45 Uhr drei fremde Personen an einem geparkten Mercedes überrascht hat, kam es zu einem Gerangel. Dabei wurde ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger mit einer Machete verletzt und kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Noch in der Nacht wurde die Schnittverletzung am Unterarm operiert.

Der Mann hat zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen können und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Die zwei 34 und 21 Jahre alten Männer waren in der Nacht zusammen mit ihrer 18-jährigen Bekannten in Hüttenfeld unterwegs. Mit Lampen leuchteten sie in geparkte Fahrzeuge und schauten, ob diese unverschlossen waren.

Bevor sie von dem Anwohner gestellt werden konnten, hat das Trio mit Hilfe eines elektronischen Geräts bereits die Schließanlagen von zwei anderen Fahrzeugen überwunden und Wertsachen wie Geld, Navi und Laptop gestohlen.

Die festgenommen Personen sind bereits mehrfach - auch wegen Autoaufbrüchen - polizeilich aufgefallen. Das Amtsgericht in Lampertheim hat bereits wegen diesen Taten den 21-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, mit einem Haftbefehl gesucht. Der Mann wie auch die 18-jährige Frau sind im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden.

Der zuständige Richter bestätige den bestehenden Haftbefehl des 21-Jährigen. Zudem ist die Untersuchungshaft gegen die 18-Jährige angeordnet worden, nachdem die Staatsanwaltschaft Darmstadt zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt hat.

Beide werden direkt nach dem Termin in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei wird während ihren weiteren Ermittlungen prüfen, ob noch andere Taten den Personen zuzuschreiben sind.