Lampertheim. (pol/kau) Bei einem Einbruch in eine Gaststätte haben bislang noch unbekannte Täter Alkohol sowie einen Ford Transit gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen zwischen 2 und 9.20 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus am Wingertsgewann eingestiegen.

Sie durchwülten die Schränke und nahmen Alkohol aus dem Lager mit. Ihre Beute luden die Täter in den weißen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen HP-AK 41. Den Schlüssel für das Auto hatten die Diebe offenbar beim Durchwühlen der Räume gefunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum nächtlichen Einbruch oder dem Transporter haben, sich bei der Polizei in Lampertheim unter 06206/9440-0 zu melden.