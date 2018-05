Lampertheim. (pol/mare) Unbekannte hatten es im Laufe des Wochenendes auf einen Lastwagen zwischen den Ortsteilen Neuschloss und Hüttenfeld abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Das Fahrzeug war seit 14 Uhr am Samstag auf einem Parkplatz an der Landesstraße L3110 kurz vor der Autobahnbrücke geparkt. Gegen kurz vor 7 Uhr am Montagmorgen bemerkten Zeugen den aufgebrochenen Tankdeckel am Brummi.

Kriminelle hatten im Tatzeitraum rund 250 Liter Dieselkraftstoff im Wert von über 300 Euro abgezapft.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 06206/94400 bei den Ermittlern der Polizei in Lampertheim zu melden.