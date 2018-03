Lampertheim. (pol/gun) In der Teichgasse ist in der Nacht auf Mittwoch Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohner riefen nach Angaben der Polizei um kurz vor 1 Uhr die Rettungsleitstelle Bergstraße an, nachdem sie die Flammen im Badezimmer bemerkten. Schnell rückte die Feuerwehr Lampertheim an und konnte den Brand löschen.

Weitere Ermittlungen sollen nun zeigen, ob ein Heizstrahler das Feuer ausgelöst haben könnte. Der Sachschaden beträgt ungefähr 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Nachdem das Haus ordentlich durchgelüftet wurde, konnten die Bewohner wieder in ihre Schlafzimmer zurückkehren.