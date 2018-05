Lampertheim. (pol/mün) Durch einen Zimmerbrand kam es in Lampertheim am Dienstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung, teilt die Polizei mit. Anwohner im Gebiet um die Römerstraße sollten deshalb Fenster und Türen geschlossen halten.

Gegen 16.35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Zimmer eines Wohnhauses in der Römerstraße gemeldet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe könne derzeit noch nicht beziffert werden. Das Wohnhaus sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei.

Update: 14. November 2017, 18.40 Uhr