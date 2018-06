Hockenheim. (pol/mare) Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der Landesstraße L560 zur Bundesstraße B39 ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, forderte der Crash eine leichtverletzte Person und rund 2.000 Euro Sachschaden.

Ein 41-Jähriger war demnach mit seinem Audi auf der L560 von Waghäusel kommend in Richtung Hockenheim unterwegs. An der Abfahrt in Richtung Speyer fuhr er von der Landstraße ab, um anschließend an der Kreuzung nach links auf die B39 abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem von links kommenden 55-jährigen Motorrad-Fahrer, der durch den Aufprall zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist und beide Beteiligten angaben, bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 zu melden.