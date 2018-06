Heppenheim/Mörlenbach. (pol/mare) Was wollen Diebe mit einem Einsatz-Container der Freiwilligen Feuerwehr? Das fragt sich wohl nicht nur die Polizei. Innerhalb von wenigen Tagen wurden nämlich im Kreis Bergstraße zwei Anzeigen wegen Container-Diebstählen erstattet.

> In Heppenheim bemerkten die Brandschützer am Dienstagmittag, dass ein tonnenschwerer Abrollcontainer fehlt. Zuletzt wurde der rote Container für Büros bei Sonderlagen am letzten Samstag gesehen. Der Container hatte seinen Standplatz auf dem Grundstück der Feuerwehr direkt an der Weiherhausstraße. Nach ersten Feststellungen kann das etwa zwei Tonnen schwere und 10.000 Euro teure Behältnis nur mit einem Spezialfahrzeug weggeschafft worden sein. Die Polizei sucht in diesem Fall Zeugen, die den Abtransport des feuerwehrroten Containers gesehen haben.

> In Mörlenbach fehlt seit letzten Samstag ein blauer Bauschutt-Container. Sein ursprünglicher Standplatz war der Lagerplatz in der Boveriestraße in Mörlenbach. Die Tatzeit reicht bis zum 11. November zurück. Die Ermittler in Heppenheim prüfen, ob es einen Zusammenhang der beiden Taten gibt.

Alle Hinweise zu den zwei Fällen werden von der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Heppenheim zusammengefügt. Zeugen melden sich unter Telefon 0 62 52 / 70 60.