Ketsch/Brühl. (pol/rl) Teilweise mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h ist am vergangenen Freitag ein Motorradfahrer vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet. Der Fahrer war dem Videofahrzeug des Verkehrskommissariats Heidelberg um 9.30 Uhr auf der Landesstraße L599 in Höhe der Abfahrt Ketsch aufgefallen. Hier war er mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mannheim unterwegs.

Als er in Höhe der Abfahrt Brühl wegen vorausfahrender Autos abbremsen musste und das Videofahrzeug aufschloss, erkannte er die uniformierten Beamten im Fahrzeug. Daraufhin gab er Gas, überholte die Autos und fuhr bei Rot über die Ampel. An der Einmündung zur Bundesstraße B36 in Richtung Schwetzingen hielt der Fahrer an. Er drehte um und raste zurück auf der L 599, wo die Polizei ihn aus den Augen verlor.

Kurze Zeit später meldete sich ein Zeuge, dass ein Mann sein Motorrad in einer Hecke im Steffi-Graf-Park in Brühl abgestellt hätte. Es stellte sich heraus, dass es das Motorrad des Geflüchteten war. Zudem fanden die Beamten heraus, dass der Halter des Motorrades keinen Führerscheines besitzt.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern derzeit noch an. Weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer die durch den rasenden Motorradfahrer gefährdet wurden, melden sich unter der 0621/174-4140 bei der Polizei.