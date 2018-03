Hockenheim/Walldorf. (van) Auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf hat es am Morgen wieder gekracht. Wie die Polizei mitteilte, ist es in Richtung Heilbronn zu einem Auffahrunfall zweier Lastwagen gekommen. Der auffahrende Fahrer hatte offenbar das Stauende übersehen. Bei dem Aufprall hat sich der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Zur Unfallaufnahme kam es nach Angaben der Beamten zur Vollsperrung. Während der Bergungsarbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden - die rechte Fahrbahn wegen Reinigungsarbeiten bis 12.20 Uhr. Ein Lastzug wurde abgeschleppt, der zweite Lastzug konnte auf dem nächstgelegen Parkplatz gefahren werden. Der Verkehr staute sich auf sechs Kilometern zurück. Angaben zum Sachschaden konnte die Polizei noch nicht machen.

Update: 8. Februar 2018, 14.34 Uhr