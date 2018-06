Hockenheim (pol/jeu) Zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gleisstraße und Talhausstraße kam es am Dienstagnachmmittag. Gegen 17.10 Uhr wollte ein 50-jähriger Chrysler-Fahrer von der Gleisstraße in die Talhausstraße abbiegen. Dabei übersah der Fahrer offenbar eine 83-jährigen BMW-Fahrerin, die von der Ludwigshafener Straße nach rechts in die Talhausstraße abbog und dabei Vorfahrt hatte.

Bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand rund 5000 Euro Gesamtsachschaden.