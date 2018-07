Hockenheim. (pol/van) Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag über die aufgehebelte Eingangstüre Zutritt zu ein Reisebüro in der Oberen Hauptstraße verschafft. Das teilte die Polizei mit. Die Langfinger stahlen offenbar aus einem Behältnis eine Geldkassette, in der sich Bargeld von über 2000 Euro befand. Als Einbruchszeit kommt Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, in Betracht. In welcher Höhe Sachschaden an der aufgehebelten Eingangstüre entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.