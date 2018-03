Gefasst. Aufatmen im Neckar-Odenwald-Kreis: Ein 35 Jahre alter Buchener wird in Barcelona gefasst (5. August). Er soll seine 26-jährige Lebensgefährtin in Gelsenkirchen ermordet haben. Zunächst ist vermutet worden, er halte sich in der Region auf. Archivfoto: Boris Roessler/dpa

Hockenheim. (pol/run) Am Dienstag kam es in einem Einkaufszentrum in der Speyerer Straße zu einem Diebstahl mit anschließender Gewahrsamnahme. Gegen 21 Uhr verständigte ein Ladendetektiv die Polizei, nachdem er zuvor zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren als Diebe enttarnt hatte. Die beiden Männer hatten Waren in Höhe von mehreren hundert Euro eingesteckt.

Nachdem das Diebesgut sichergestellt und die Personalien der Beschuldigten seitens der Beamten festgestellt waren, wurden sie zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentruns fing der 23-Jährige dann plötzlich aus unerfindlichen Gründen an laut herumzuschreien.

Als sein Bekannter versuchte ihn zu beruhigen, wurde er zunehmend aggressiver und beabsichtigte diesen sogar anzugreifen. Durch ein schnelles Eingreifen der Polizeibeamten konnten jedoch weitere Straftaten verhindert werden.

Da sich der junge Mann durch Nichts und Niemanden beruhigten ließ und sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde er letztlich in Gewahrsam genommen. Es folgte eine Übernachtung im Polizeirevier.