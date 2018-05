Hockenheim. (pol/van) Zu einem Unfall, bei dem eine 81-jährige Radfahrerin verletzt wurde, ist es am Mittwochvormittag gekommen.

Wie die Polizei berichtet, soll die Frau den Fußgängerüberweg in der Oberen Haupt-/Rathausstraße gegen 11 Uhr passiert haben, als sie einen herannahenden Porsche bemerkte. Sie bremste plötzlich und kam vor dem Auto auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei zog sich die 81-Jährige Verletzungen zu, die zunächst an der Unfallstelle versorgt und danach in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten.

Das Vorderrad ihres Bikes wurde vom Wagen überrollt und beschädigt. Am Porsche entstand kein Schaden.