Hockenheim. (pol/fro) Bereits am Samstagmorgen ereignete sich in Hockenheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Im Anschluss kam es zu Handgreiflichkeiten unter den Unfallbeteiligten, wie die Polizei mitteilt.

Eine 27-Jährige missachtete gegen 8.40 Uhr die Vorfahrt eines 51-jährigen Radfahrers, als sie von der Ketscher Straße in die Talhausstraße abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer wurde auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Hyundai geschleudert, wobei er sich an Beinen und Oberkörper verletzte. Am Auto entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

Im Anschluss soll der geschädigte Radfahrer auf die Unfallverursacherin losgegangen sein, diese angeschrien und ins Gesicht geschlagen haben. Die Beamten des Polizeireviers Hockenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.