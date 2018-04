Hockenheim. (pol/van) Vier verletzte Personen und Sachschaden von etwa 5000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag auf der Landesstraße 722 zwischen Speyer und Hockenheim ereignete. Wie die Polizei berichtet, war um 22.30 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer in Richtung Hockenheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Feld überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf dem Dach zum Stillstand. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden alle vier Insassen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die L722 war während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt. Gegen 0 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nach Angaben der Beamten nicht.