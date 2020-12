Hockenheim. (pol/kaf) Schwerste Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten haben Beamte des Verkehrsdienstes Walldorf bei der Kontrolle eines 38-jährigen Lastwagenfahrers festgestellt. Die Überprüfung fand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A61 statt. Wie die Polizei mitteilt, ließen sich anhand des Fahrtenschreibers für einen Zeitraum von 29 Tagen so viele Verstöße feststellen, dass den Mann Strafen in einer Gesamthöhe von mehr als 5.000 Euro erwarten. Unter den Vergehen waren unter anderem Gesamtlenkzeiten von mehr als 25 Stunden ohne ausreichende Ruhezeiten sowie Fahrzeiten von mehr als 12 Stunden ohne Lenkzeitunterbrechung. Nach Angaben des LKW-Fahrers erhält dieser von der Spedition eine Bonuszahlung, wenn er mehr als 35 Tage am Stück arbeitet. Auch die Spedition steht nun im Fokus der Ermittlungen, da der LKW-Fahrer durch die Verteilung der Aufträge teilweise gezwungen war, die Lenk- und Ruhezeiten zu verletzen.