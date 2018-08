Hockenheim. (pol/mare) Da staunten die Polizisten nicht schlecht: Dienstagnacht gegen 3.30 Uhr wurde ein Streifenwagen aufgrund eines festgefahrenen Sattelzuges zur Tank- und Rastanalage Hockenheimring Ost gerufen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer der Zugmaschine seinen Sattelzug - beladen mit 24 Tonnen Getränken - in den Grünstreifen neben dem dortigen Parkstreifen für Schwertransporter manövriert.

Die Zugmaschine steckte so tief fest, dass sie sich weder in die eine, noch in die andere Richtung bewegen ließ. Der über sich selbst erboste Fahrer war nach seinem Missgeschick wild gestikulierend und schreiend über das Tankstellengelände gerannt und konnte von den Beamten schließlich beruhigt werden.

Eine Firma wurde mit der Bergung des Sattelzuges beauftragt. Die Bergungsmaßnahmen sollen voraussichtlich am Dienstagmorgen stattfinden. Hierzu soll falls nötig, die Durchgangsfahrbahn kurz gesprerrt werden. Die zuständige Autobahnmeisterei wurde über den Vorfall informiert. Ob ein Flurschaden entstand, muss nach den Bergungsarbeiten noch geprüft werden.