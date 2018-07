Hockenheim. (pol/mare) Ein seltsamer Fall: Auf bisher ungeklärte Art brach ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag, 16.15 Uhr, bis Mittwoch, 8.15 Uhr, einen grauen 5er BMW auf, der in der Schwetzinger Straße in Höhe der Ernst-Brauch-Straße geparkt war. Das berichtet die Polizei.

Der Täter stahl eine Fototasche, ein EC-Karten-Terminal und mehrere Schlüssel aus dem Auto. Das gesamte Diebesgut wurde jedoch am Mittwochmittag von einem Passanten in Nähe des Tatorts gefunden und dem Besitzer zurückgegeben. Am BMW entstand kein Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 in Verbindung zu setzen.