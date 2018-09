Hockenheim. (pol/van) Wegen Exhibitionismus und weil er sich der Polizei widersetzte, muss sich ein Mann nun verantworten.

Am Sonntagmittag soll der Mann gegen 12.20 Uhr einer Spaziergängerin im Waldgebiet aufgelauert haben. Die 30-Jährige spazierte mit ihren Hunden im Waldgebiet von Hockenheim in Richtung der Tank- und Rastanlage West, als er sie mindestens zehn Minuten lang in einem Abstand von drei bis fünf Metern verfolgte. Dabei spielte er nach Angaben der Beamten an seinem entblößten Glied und stöhnte.

Trotz kurzzeitigem Augenkontakt und einem Anruf, mit welchem die Frau die Polizei verständigte, ließ der Täter nicht von seinem Handeln ab. Als die alarmierten Beamten eintrafen, deutete die 30-Jährige auf ihren Verfolger, der daraufhin in ein angrenzendes Waldstück flüchtete.

Nach einer Verfolgung zu Fuß nahm die Polizei den 32-Jährigen fest, der sich dabei heftig zu Wehr setzte und einen Beamten an der Hand verletzte. Ein Alkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von 1,5 Promille. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.