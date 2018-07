Hockenheim. (pol/jeu) Unbekannte sind am Wochenende in einen Handyshop im Einkaufszentrum in der Speyerer Straße eingebrochen und haben eine geringe Menge an Bargeld und ein hochwertiges Handy gestohlen. Laut Polizeibericht soll der Einbruch zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, stattgefunden haben.

Die Täter hatten zunächst das Trapezblech des Flachdachs aufgeschnitten. Als sie bei der Zwischendecke ankamen, rissen sie die Deckenbekleidung heraus. Daraufhin stiegen sie in den Handyshop ein. Das gestohlene Huawei-Handy und das Bargeld haben einen Wert von etwa 1000 Euro.

Höher ist jedoch der am Flachdach entstandene Schaden. Dieser beläuft sich wohl auf etwa 6000 Euro.

Wer in der geschätzten Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 06205/28600 mit der Polizei Hockenheim in Verbindung zu setzen.