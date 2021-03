Hockenheim. (pol/rl) Am Freitag bog ein 25-jähriger VW-Fahrer gegen 13.30 Uhr von der Ketscher Straße nach rechts in die Talhausstraße ab. Hier erfasste der Wagen das Rad eines 30-Jährigen, welcher auf der Ketscher Straße in gleiche Richtung unterwegs war.

Der 30-Jährige stürzte vom Rad und kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Auto und am Rad entstand ein Gesamtsachschaden von 1500 Euro.