Hockenheim. (pol/vs) Zu einem erheblichen Sachschaden kam es am Donnerstagvormittag kurz nach 11 Uhr im Pfälzer Ring. Wie die Polizei mitteilt, krachte ein Fiat Ducato, der in Richtung Talhausstraße unterwegs war, auf ein stehendes Müllfahrzeug. Der 25-jährige Fiat-Fahrer hatte laut Polizei zuvor nicht aufgepasst. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 12.000 Euro.

Der Fiat Ducato konnte musste aufgrund der Beschädigungen im Frontbereich abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten war die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim vor Ort.