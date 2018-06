Hockenheim. (pol/mare) In der Kaiserstraße kam es am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, hat sich dabei eine 74-jährige Mitsubishi-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Sie wurde an der Unfallstelle durch den Notarzt erstversorgt und danach in das Krankenhaus nach Schwetzingen eingeliefert.

Um einen entgegenkommenden Bus passieren zu lassen, steuerte sie nach rechts an den Fahrbahnrand. Dabei verwechselte sie vermutlich die Pedale und krachte gegen das Hoftor eines dortigen Anwesens beziehungsweise gegen die Mauer.

Ihr Mitsubishi wurde im Frontbereich stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich ersten Angaben zufolge auf rund 15.000 Euro belaufen.